الرادار: تجاوز السرعة المحددة .. تعرف على المخالفة وغرامتها

تسببت الطرقات عبر ولايات الوطن هذا الاسبوع في حصد عدد كبير الأرواح كان السرعة المفرطة العامل الاساسي فيها. وجاء قانون المرور الجديد للتقليل من الحوادث. أين أصبحت مخالفة الرادار تتخللها غرامات مالية كما تصل إلى حد الجنحة والسجن مع سحب رخصة السياقة.

ونشرت صفحةinfo trafic algerie المتخصصة التوعية والأمن عبر الطرقات توضيحات بخصوص قانون المرور الجديد. وأوضحت صفحة info trafic أن سحب رخصة السياقة عند تجاوز السرعة المحددة بالرادار كما هو متداول:

السرعة المحددة 60 كلم /ساعة

من 61 كلم / ساعة إلى 66 كلم / ساعة مخالفة من الدرجة الثانية وغرامتهتا 2500 دج اي بنسبة أقل من 10 %.

من 67 كلم/ساعة إلى 72 كلم/ساعة مخالفة من الدرجة الثالثة وغرامتهتا 3000 دج اي بنسبة من 10 % إلى 20 %.

من 73 كلم / ساعة إلى 78 كلم / ساعة مخالفة من الدرجة الرابعة وغرامتهتا 5000 دج اي بنسبة من 20 % إلى 30 %.

من 79 كلم / ساعة فما فوق تعتبر جنحة اي بنسبة اكثر من 30 %.

السرعة المحددة 90 كلم /ساعة

من 91 كلم/ساعة إلى 99 كلم/ ساعة مخالفة من الدرجة الثانية وغرامتهتا 2500 دج اي بنسبة أقل من 10 %.

من 100 كلم/ساعة إلى 108 كلم/ساعة مخالفة من الدرجة الثالثة وغرامتهتا 3000 دج اي بنسبة من 10 % إلى 20 %.

من 109 كلم / ساعة إلى 117 كلم / ساعة مخالفة من الدرجة الرابعة وغرامتهتا 5000 دج اي بنسبة من 20 % إلى 30 %.

من 118 كلم / ساعة فما فوق تعتبر جنحة اي بنسبة اكثر من 30 %.

السرعة المحددة 100 كلم /ساعة

من 101 كلم / ساعة إلى 110 كلم / ساعة مخالفة من الدرجة الثانية وغرامتهتا 2500 دج اي بنسبة أقل من 10 %.

من 111 كلم / ساعة إلى 120 كلم / ساعة مخالفة من الدرجة الثالثة وغرامتهتا 3000 دج اي بنسبة من 10 % إلى 20 %.

من 121 كلم / ساعة إلى 130 كلم / ساعة مخالفة من الدرجة الرابعة وغرامتهتا 5000 دج اي بنسبة من 20 % إلى 30 %.

من 118 كلم / ساعة فما فوق تعتبر جنحة اي بنسبة اكثر من 30 %.

ولتوضيح اكثر مثلا: السير في الطريق السيار حيث السرعة المسموحة 120 كلم وعند تجاوز السائق 120.. 132 كلم/ الساعة. يطبق عليه القانون مخالفة من الدرجة الأولى. وتتمثل العقوبة في غرامة خزافية تقدر بـ 3000 دج مع سحب رخصة السياقة لمدة 10 أيام حتى تسدد الغرامة.

بينما في حال السرعة السرعة المسموحة من 130كلم حتى 150كلم. تتمثل في عقوبة من الدرجة الثانية مع غرامة تقدر بـ 5000 دج مع سحب الرخصة لـ 10 أيام.

أما الغرامة المقدرة بـ 50000 دج عند تجاوز سرعة 160 كلم/ ساعة تتمثل في عقوبة من الدرجة الثالثة .وهي إرتكاب جنحة مع محضر قضائي. وسحب الرخصة لمدة 45 يوم أو حتى لسنة كاملة.

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نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور منشور توضيحي حول الرادار.

وأوضحت ذات المصالح عبر منشورها ان ما تم تداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي بأن هناك عقوبات جديدة تقدر بـ 5 ملايين سنتيم في حالة إرتكاب مخالفة تجاوز السرعة القانونية وتعليق رخصة السياقة لمدة عام.

وفي حقيقة الامر فإن الغرامة الجزافية والمقدرة بـ 50 ألف دينار أو 5 ملاين سنتيم تعتبر “العقوبة بالحد الأقصى لكل سائق يتجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها بنسبة (30 %) فما فوق”. وذلك للمركبات ذات محرك بمقطورة أوبدون مقطورة أونصف مقطورة ولكل صنف من أصناف المركبات “جميع أصناف المركبات”.

وأضافت ذات المصالح في منشورها انه بإمكان الجهات القضائية المختصة عندما يحال عليها المحضر إثبات هذه المخالفة. بالإضافة الى العقوبة السابقة القيام بتعليق رخصة السياقة لمدة سنة.

وذكرت مصالح الدرك بأن هذه العقوبات سارية المفعول منذ وضع حيز التطبيق للمنشور الوزاري المشترك رقم 01 المؤرخ في 20 جانفي 2022. والمتعلق بإلغاء إجراءات تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية المكلفة بتعليق رخص السياقة.