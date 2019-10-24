الراغب في الترشح بن قرينة يودع ملف ترشحه

قام، اليوم الخميس، القائمون على حملة الراغب في الترشح عبد القادر بن قرينة، بوضع استمارات التوقيعات الخاصة برئاسيات 2019.

واستقبل، رئيس السلطة الوطنية للإنتخابات، محمد شرفي، بن قرينة، في مقر الهيئة بنادي الصنوبر البحري، في العاصمة.

وقام، الراغب في الترشح، عبد القادر بن قرينة، بإداع ملف الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر.

ويعتبر رئيس حركة البناء، بن قرينة ثان راغب في الترشح، يودع استماراته، لدى سلطة الانتخابات، بعد عز الدين ميهوبي.

وكان ميهوبي، قد أودع، أمس الأربعاء، ملف ترشحه لدى سلطة الانتخابات.