الراغب في الترشح طارق زغدود يودع ملف ترشحه للرئاسيات

أودع الراغب في الترشح طارق زغدود، اليوم الخميس، ملف التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسية كمترشح حر بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وأصدرت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بيانا بخصوص تواصل عملية إيداع التصريح بالترشح. من قبل الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية ليوم 7 سبتمبر 2024.

وجاء في البيان، أنه تنهي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى علم الراغبين في الترشح. الذين قاموا بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة. أن آخر أجل لإيداع التصريح بالترشح هو الخميس 18 جويلية سنة 2024 على الساعة منتصف الليل.