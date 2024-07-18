الراغب في الترشح عبد الحكيم حمادي يودع ملف ترشحه 

أودع، الراغب في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر 2024 عبد الحكيم حمادي ملف ترشحه بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وحل مساء اليوم الخميس الراغب في الترشح عبد الحكيم حمادي بمقر السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات من اجل إيداع التصريح بالترشح.

وكان في إستقبال الراغب في الترشح عبد الحكيم حمادي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي.

وللإشارة فإن الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر 2024 تنهي منتصف الليل18 جويلية 2024 .