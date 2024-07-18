الراغب في الترشح لرئاسيات سبتمبر عبد المجيد تبون يودع ملف ترشحه

أودع، الراغب في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر 2024 عبد المجيد تبون ملف ترشحه بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وحل مساء اليوم الخميس الراغب في الترشح عبد المجيد تبون بمقر السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات من اجل إيداع التصريح بالترشح.

الراغب في الترشح عبد المجيد تبون كان مرفوقا بموكب سيارات حاملا إستمارات التوقيعات الفردية.

وكان في إستقبال الراغب في الترشح عبد المجيد تبون رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي.

وللإشارة فإن الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر 2024 تنهي منتصف الليل18 جويلية 2024 .