الراقصة نرمين صفر تترشح لرئاسة تونس

اشعلت الراقصة الإستعراضية التونسية نرمين صفر مواقع التواصل الإجتماعي بنيتها في الترشح للإنتخابات الرئاسية التي ستجرى في 15 سبتمبر المقبل.

ونشرت عبر صفحتها الرسمية في الانستغرام أنها ستتجه غدا لمقر الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات من أجل تقديم ترشحها للإنتخابات الرئاسية.

وذلك بعد ان تمكنت من جمع أزيد من 35 ألف تزكية.

وكشفت الراقصة التونسية في برنامجها ستسعى من لمنع إرتداء الحجاب وفرض اللباس التقليدي التونسي “السفساري”.

كما وعدت على فرض غرامات مالية على كل تونسي يعد تونسية بالزواج ولا يوفي بوعده.

مضيفة انها في حال فوزها في الرئاسيات ستعطي المرأة التونسية الثلثين في الميراث وثلثا وحيدا للرجل.

وعبر حسابها عبلى الفيسبوك نشرت نرمين انها ستعري ستعرّي المجرمين الذين يختبئون وراء مناصب هامة في الدولة.

وستصدّر للعالم صورة جميلة عن تونس“.