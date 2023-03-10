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الراقي شيخ ناصر: سحر الإبر معروف ويستخدم للتمريض والمـ.وت وجهات تعمل على تأجيج الفتن في المجتمع

بقلم النهار أونلاين
الراقي شيخ ناصر: سحر الإبر معروف ويستخدم للتمريض والمـ.وت وجهات تعمل على تأجيج الفتن في المجتمع
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