الراكراكي:”كنا نتمنى التأهل للنهائي.. وسنُنهي المونديال بأفضل صورة”

كشف الناخب المغربي، وليد الراكراكي، عن عزم منتخبه، بإنهاء المونديال بأفضل طريقة، في مواجهة المنتخب الكرواتي، لتحديد صاحب المركز الثالث.

وصرح الراكراكي، صبيحة اليوم الجمعة، في المؤتمر الصحفي، الذي يسبق اللقاء:”كنا نتمنى الفوز على فرنسا والتأهل إلى النهائي، ونريد إنهاء المونديال بقوة وبأفضل صورة”.

وأضاف المتحدث:”مواجهة كرواتيا ستكون صعبة خاصة أننا نعاني من بعض الإرهاق، سنلعب للفوز بالمركز الثالث والتقدم في تصنيف الفيفا للمنتخبات”.

كما أكد المتحدث ذاته:”مباراة الغد ستكون مختلفة عن مباراة دور المجموعات، وسنؤكد أننا من أفضل الفرق في العالم”.