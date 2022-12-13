الراكراكي:”واثقون من قدراتنا وعلينا الحذر من كل اللاعبين وليس مبابي فقط”

قال الناخب المغربي، وليد الراكراكي، أن فريقه يؤمن في قدراته، لمواصلة كتابة التاريخ فيمواجهة المنتخب الفرنسي، في نصف نهائي كأس العالم.

وصرح الراكراكي، صبيحة اليوم الثلاثاء، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة النصف النهائي:”نثق في قدراتنا ونريد إعادة كتابة التاريخ”.

وأضاف الراكراكي:”لانعاني من الإرهاق، وبالعكس نحن متحمسون لهذه المواجهة، فحظوظنا للتأهل وفيرة رغم الترشيحات التي تصب في صالح فرنسا”.

وتابع ذات المتحدث:”علينا أن نلعب بشكل جماعي لإيقاف المنافس، ويجب أن نحذر من كل لاعبي المنتخب الفرنسي وليس مبابي فقط”.

يجدر للإشارة، سيتواجه المنتخبين المغربي والفرنسي، غذاً الأربعاء، برسم نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، على الساعة 20.00 مساءً.