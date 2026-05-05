الرباط الصليبي يُنهي موسم حارس مولودية وهران منديل

أكدت الفحوصات الطبية المعمقة التي أجراها الحارس الشاب لنادي مولودية وهران، أنيس منديل، معاناته من تمزق على مستوى الرباط الصليبي، ما يعني نهاية موسمه قبل الأوان.

وكان الحارس منديل، قد شارك أساسيا الأربعاء الفارط، أمام شبيبة القبائل ضمن تسوية الجولة الـ 19. خلفا لمصطفى زغبة، الذي غاب بسبب العقوبة.

إلا أن صاحب الـ 20 ربيعا، غادر اضطراريا في المرحلة الأولى، بعد إصابته على مستوى الركبة.

وأكدت إدارة النادي الوهراني، اليوم الاثنين، أن الفحوصات الطبية اللازمة، أكدت إصابة الحارس الشاب. أنيس منديل بتمزق على مستوى الرباط الصليبي.

كما تقدمت إليه بأصدق عبارات الدعم والمساندة، مؤكدة وقوفها التام إلى جانبه خلال هذه المرحلة الصعبة، متمنية له الشفاء العاجل وعودة سريعة إلى أجواء المنافسة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور