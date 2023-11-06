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الرياضة

الرباعة سميرة قريوة تحجز بطاقة التأهل إلى “الألعاب البارالمبية”

بقلم محمد لمين صحراوي
الرباعة سميرة قريوة تحجز بطاقة التأهل إلى “الألعاب البارالمبية”
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تأهلت الرباعة الجزائرية للحمل بالقوة لذوي الاحتياجات الخاصة، سميرة قريوة، إلى الالعاب البرالمبية بباريس 2024.

وجاء تأهل البطلة الجزائرية، بعد نيلها ذهبيتين في منافسات بطولة العالم للحمل بالقوة لذوي الاحتياجات الخاصة، التي اختتمت أمس الأحد بالقاهرة المصرية.

وتحصلت قريوة، على ذهبية أولى لأحسن المحاولات بدفع حمولة (93 كلغ). قبل أن تفشل في رفع حمولة 96 كلغ في المحاولة الثالثة.

كما افتكت الذهبية الثانية بمجموع المحاولات بحمولة قدرها 183 كلغ، لتضمن بذلك، تواجدها في الألعاب “البارالمبية المقررة بباريس سمة 2024.

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