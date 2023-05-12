الرباعون الجزائريون يحلون بتونس للمشاركة في البطولة الإفريقية لرفع الأثقال

وصلت بعثة الاتحاد الجزائري لرفع الأثقال، اليوم الجمعة، إلى تونس، للمشاركة في البطولة الإفريقية لرفع الأثقال 2023.

وكشفت اللجنة الاولمبية الجزائرية، بأن بعثتها المتنقلة إلى تونس، ضمت تسعة رباعين من صنف الذكور.

كما ستسجل الجزائر مشاركتها ضمن هذه البطولة الإفريقي في صنف السيدات بخمسة رباعات، بقيادة المدرب الوطني شكري يوسف، ومساعده ازرق جديان.

يذكر أن البطولة الإفريقية لرفع الأثقال 2023، مقرر في الفترة ما بين 11 إلى 20 ماي الجاري، بتونس.