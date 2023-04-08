الرباعي الجزائري لأنجي أساسيون في مواجهة ليل
بقلم كريم تيغرمت
يواجه نادي أنجي الفرنسي، اليوم السبت، الضيف نادي ليل، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري الفرنسي “الليغ1”.
وكشفت إدارة نادي أنجي، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “تيوتر” تشكيلتها الأساسية في هذا اللقاء، والتي ضمت أربعة جزائريين.
كما ضمن كل من نبيل بن طالب، غولام، ماندي، والملالي، مشاركتهم أساسيين ضمن تشكيلة ناديه أنجي، في هذه المباراة.
👊Découvrez le 𝐗𝐈 de départ angevin pour affronter les Dogues !
⏱ 𝗖𝗼𝘂𝗽 𝗱’𝗲𝗻𝘃𝗼𝗶 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝟲𝟬 𝗺𝗶𝗻𝘂𝘁𝗲𝘀. pic.twitter.com/PpuyPraWE4
— Angers SCO (@AngersSCO) April 8, 2023
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