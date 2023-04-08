الرباعي الجزائري لأنجي أساسيون في مواجهة ليل

يواجه نادي أنجي الفرنسي، اليوم السبت، الضيف نادي ليل، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري الفرنسي “الليغ1”.

وكشفت إدارة نادي أنجي، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “تيوتر” تشكيلتها الأساسية في هذا اللقاء، والتي ضمت أربعة جزائريين.

كما ضمن كل من نبيل بن طالب، غولام، ماندي، والملالي، مشاركتهم أساسيين ضمن تشكيلة ناديه أنجي، في هذه المباراة.