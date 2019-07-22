الرباعي “الذهبي” في تشكيلة “بلماضي” !

الرباعي “بلايلي، بونجاح، بن ناصر وبلعمري” كانوا الأبرز في كأس إفريقيا 2019 وحظوا بثقة الناخب الوطني “جمال بلماضي”.

دون نسيان جميع اللاعبين الذين صنعوا البسمة والفرحة في نفوس الشعب الجزائري، غير أن الرباعي الذهبي نجح في التأكيد على مكانتهم.

بلايلي كان سما قاتلا في دفاعات الخصوم ونجح في تسجيل هدفين، شأنه شأن بونجاح الذي لم يحالفه الحظ بعد المباراة الأولى غير أنه أهدى الخضر اللقب الغالي.

بلعمري اعتبره الجميع قلب الأسد وصمّام الأمان لهذا المنتخب، فكان محاربا فوق أرضية الميدان ورد بطريقته على من همشه في وقت سابق.

أما الجوهرة “بن ناصر” فقد كان اللاعب الأبرز والأهم في تشكيلة “بلماضي”، فحتى الصحف العالمية وصفته بـ “الظاهرة” وتم اختياره كأفضل لاعب في البطولة.