الرباع الجزائري شتوي عبد الرؤوف يحرز ثلاث ميداليات في البطولة الإفريقية لرفع الأثقال

أحرز الرباع الجزائري شتوي عبد الرؤوف ثلاث ميداليات في منافسات اليوم الأول من بطولة إفريقيا لرفع الاثقال التي تجري فعالياتها بالعاصمة الكينية نيروبي، حيث أحرز الرباع الجزائري ميدالية ذهبيه وفضيتين عن جدارة وإستحقاق، فيما حصدت الرباعة الجزائرية لغواطي فطيمة 3 فضيات في اليوم الأول من المنافسة الافريقية.

وعرف اليوم الاول من بطولة افريقيا لرفع الاثقال مشاركة اربعة رباعين جزائريين ، ويتعلق الامر بكل من عبد الرؤوف شتيوي (55 كلغ)، عوامر فني (61 كلغ)، عادل لحسن (67 كلغ) ونافع سرياق (73 كلغ)، الذين تنتظرهم مهمة في غاية الصعوبة امام عمالقة القارة على غرار الملغاشيين اندريانتسيتوهيان اريك هرمان و اندرياماهيفال اونتونيو و التونسي امين بوحجبة و النيجيري اباه ايمانويل امينو.

برنامج يوم الجمعة 28 ماي 2021 :

— اكرام شرارة (64 كلغ)و خيرة حمو (71 كلغ)، سمير فرج الله (81 كلغ)، باريس توايري (89 كلغ)، سليم الباغور (89 كلغ).

— السبت 29 ماي 2021 :

— مغنية حمادي (76 كلغ)، بشرى حيرش (81 كلغ).

— صدام ميساوي (96 كلغ)، فريد سعدي (120 كلغ)

— الاحد 30 ماي 2021 :

— وليد بيداني (اكثر من 109 كلغ) .