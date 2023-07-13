الرباع الجزائري فارس طويري يهدي الجزائر الذهب

تمكن البطل الجزائري فارس طويري من منح الجزائر ميدالية ذهبية في بطولة الألعاب العربية الجارية وقائعها بالجزائر.

وفاز الرباع فارس طويري بالذهب عقب احتلاله المرتبة الأولى في وزن أقل من 89 كلغ.

ليعزّز رصيد الجزائر من الذهبيات المتعددة في كل المجالات التي فاقت 87 ميدالية إلى حد اليوم الخميس.

يشار، إلى أن الجزائر تحتل المرتبة الأولى، في كل المنافسات برصيد كبير من الذهبيات.

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