الرباع الجزائري وليد بيداني ينسحب من نهائي أولمبياد باريس

انسحب الرباع الجزائري وليد بيداني، اليوم السبت، من نهائي منافسة الألعاب الأولمبية في رفع الأثقال الجارية وقائعها بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقرر وليد بيداني الإنسحاب بعد فشله في المحاولة الأولى برفع 190 كلغ، و لم يشارك في المرة الثانية.

وبذلك تنتهي المشاركة الجزائرية في الألعاب الأولمبية باريس 2024، بحصد ميداليتين ذهبيتين و ميدالية برونزية.

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