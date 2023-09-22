الربط “باطل”.. اتصالات الجزائر تطلق عرضا ترويجا مغريا لـ Idoom Fibre

دعت اتصالات الجزائر، اليوم الجمعة، زبائنها إلى الاستفادة من أفضل عرض ترويجي لـ Idoom Fibre.

وقالت اتصالات الجزائر ان العرض يحتوي إلى مزايا استثنائية لأنترنت الألياف البصرية بـ 1000 دج فقط.

بالإضافة إلى ذلك جهاز مودم الألياف البصرية، شهر أنترنت مجاني بتدفق جد عالي لـ 200 ميغا أو 300 ميغا. بدون ما دفع مصاريف الربط.

ودعت اتصالات الجزائر إلى إرسال طلب الاشتراك عبر الرسائل الخاصة للصفحة أو عبر التقرب من الوكالات التجارية.