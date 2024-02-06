الرجاء البيضاوي يتعاقد مع بن عياد

أعلن نادي الرجاء البيضاوي، اليوم الثلاثاء، عن التعاقد مع الدولي الجزائري رياض بن عياد إلى صفوفه قادما من نادي الترجي التونسي.

ويسعى بن عياد لاستعادة بريقه مع الرجاء البيضاوي أحد أبرز الأندية الناشط في الدوري المغربي وغريم الوداد البيضاوي.

وكان بن عياد قد أصيب في مباراة “البلاي أوف” يوم 25 أفريل 2023 على مستوى الأربطة المعاكسة، حيث غاب لفترة طويلة.

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