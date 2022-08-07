الرجاء البيضاوي يوجّه رسالة لمولودية الجزائر بمناسبة ذكرى التأسيس

هنّأ نادي الرجاء الرياضي البيضاوي نادي مولودية الجزائر وأنصاره، بمناسبة ذكرى التأسيس الأولى بعد المئة (رقم 101).

كما نشرت إدارة الفريق المغربي عبر الصفحة الرسمية على تويتر، اليوم الأحد، صورة لشعار النادي الجزائري وعنونت كذلك ” نتمنى دوام النجاح والإزدهار”.

وأشارت إدارة العريق المغربي التي تملك علاقة قوية جدا. مع الفريق العاصمي خاصة وأن أنصاره يتداولون عبر منصات التواصل الإجتماعي شعارات المحبة والوفاء.

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