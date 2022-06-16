الرجاء المغربي ومرباح ينعيان الراحل بن حمودة

قام فريق الرجاء البيضاوي المغربي، وحارسه الجزائري، غايا مرباح، بلفتة رائعة اتجاه فقيد كرة القدم الجزائرية، بلال بن حمودة.

مرباح قام خلال عملية الاحماء الخاصة بداربي مدينة الدار البيضاء المغربية بين فريقه والوداد الرياضي بارتداء قميص كُتب عليه:”وداعا بلال لن ننساك”.

كما قام الحساب الرسمي للرجاء على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” بنشر صورة مرباح وهو يرتدي القميص.

قبل أن يُرفقها بعبارة:”رحم الله الفقيد”.