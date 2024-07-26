الرجاء المغربي يغلق أبواب الرحيل في وجه بوزوق

نجحت إدارة نادي الرجاء البيضاوي المغربي، في احتواء أزمة لاعبها الجزائري، يسري بوزوق، حسبما كشفته اليوم الجمعة، تقارير صحفية مغربية.

وكان بوزوق، قد قاطع تربص ناديه المقام حاليا بتونس، تحضيرا للموسم الجديد، احتجاجا على عدم نيله لمستحقاته المالية العالقة.

وتحدثت بعض التقارير، عن نية خريج مدرسة أتليتيك بارادو. في فسخ عقده من طرف واحد، بسبب قضية المستحقات العالقة، وتم ربطه بالعديد من الأندية المحلية أبرزها مولودية الجزائر واتحاد العاصمة.

وكشف موقع ” sport7″ المغربي، بأن مسؤولي الرجاء، قاموا بتسوية مستحقات بوزوق. المرتقب أن يصل في الساعات القادمة إلى تونس، للاندماج في تحضيرات ناديه.

من جهته، أوضح موقع “الأول” المغربي، بأن بوزوق، تحصل على ما قيمته 300 مليون سنتيم، بعدما كان قد منح إدارة ناديه مهلة لـ 10 أيام، من أجل تسديد مستحقاته أو الرحيل.