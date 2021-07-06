الرجاء يُعاني قبل أيام من نهائي كأس الكاف

تواصلت اليوم الثلاثاء أزمة النتائج بالنسبة لفريق الرجاء البيضاوي المغربي المُقبل على مواجهة شبيبة القبائل في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

الرجاء تعادل ضد مُضيفه حسنية أغادير في الجولة ال26 من الدوري المغربي ليرهن حظوظه بنسبة كبيرة في التتويج بلقب البطولة للمرة الثانية على التوالي.

ورفع الرجاء رصيده إلى 49 نقطة، في المركز الثاني ويواصل مقاطعة الانتصارات للجولة الثالثة تواليا ويقرب الوداد من لقب الدوري كثيرا.

وكان الفريق الأخضر قد خسر في الجولة الماضية ضد غريمه الوداد على أن يلعب نهائي كأس الكاف يوم 10 جويلية ضد الكناري.