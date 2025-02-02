الرجل الثاني في المخابرات المغربية يفر إلى أوروبا

أكدت وسائل إعلام إسبانية، أن الرجل الثاني السابق في جهاز المخابرات المغربية الخارجية، المهدي الحجاوي فر إلى إسبانيا هاربا من سلطات بلاده.

وكشفت صحيفة “إلكونفيدونثيال” الإسبانية، أن المهدي الحجاوي فر من المغرب نحو فرنسا ومنها إلى إسبانيا ثم اختفى.

وقالت الصحيفة، أن مهدى الحجاوي، تعرض بعد فراره رفقة أسرته إلى فرنسا، للملاحقة والمطاردة الأمنية. حيث قدم المغرب طلبا للسلطات الإسبانية بتسليمه لهم.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الحجاوي اختفى خلال تواجده على التراب الإسباني بعد تيقنه من حتمية تسليمه.

هذا وشغل الحجاوي، منصب نائب رئيس المخابرات الخارجية المغربية وترأسها بالنيابة خلال فترة غياب ياسين المنصوري.