الرجل الفاعل في الأهلي:”هدفنا تجاوز الوفاق وحصد اللقب الإفريقي”

أكد خالد مرتجي عضو إدارة الأهلي المصري والرجل الفاعل داخل القلعة الحمراء أن الهدف الرئيسي لفريقه هو تجاوز الوفاق السطايفي وحصد اللقب الإفريقي.

وقال مرتجي في حوار مطول مع موقع “كووورة”:بكل تأكيد، الأهلي حاليا يضم مزيج بين النجوم الكبار والصاعدين ولدينا عناصر تملك الخبرة الطويلة مثل وليد سليمان وأحمد فتحي وحسام عاشور وشريف إكرامي ومحمد الشناوي”.

“نملك طموحا كبيرا لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا فالأهلي ما زال يعاني من غياب هذا اللقب منذ 5 أعوام، ولدينا إشتياق للعودة إلى كأس العالم للأندية، فالتتويج القاري سيساعدنا في تنمية مواردنا بشكل أكبر”.