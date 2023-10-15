الرجوب:”شكرا لفارس العرب الأصيل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون”

وجّه جبريل الرجوب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني، شكرا خاصا إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، واصفا إياه بـ “فارس العرب” الأصيل، عقب قراره القاضي بفتح ملاعب الجزائر، لاحتضان لقاءات المنتخب الفلسطيني.

وفي رسالة صوتية تحصلت “النهار” عليها، قال الرجوب: “شكرا للشعب الجزائري العظيم.. شكرا لفارس العرب الأصيل في هذه المرحلة الصعبة والمصيرية فخامة رئيس جمهورية الجزائر. وريث هذه الثورة العظيمة العملاقة التي حررت هذا الشعب. وشكلت ملهم لكل حركات التحرر في العالم في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية”.

وواصل الرجوب الحديث عن الثورة الجزائرية المجيدة: “.. ولكنها كانت عنصر ثابت في الوعي الوطني الفلسطيني، تحية من القدس ومن فلسطين لك فخامة الرئيس الجزائري وحكومتك وشعبك، كل الحب ولنا لقاء في فلسطين الحرة إن شاء الله.”