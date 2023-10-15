الرجوب: “الجزائر أكدت بأن لفلسطين عمقا استراتيجيا في هذا البلد العظيم”

أشاد رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني، جبريل الرجوب، بموقف الجزائر حكومة وشعبا، اتجاه القضية، بعد إعلان السلطات العليا احتضان لقاءات “الفدائي” بالأراضي الجزائرية.

وقال الرجوب في رسالة صوتية اليوم الأحد: “تحية للجزائر ولشعب الجزائر. تحية لتاريخ الجزائر، رسالة وزير الشباب والرياضة والاتحادية الجزائرية لكرة القدم. تؤكد أن لفلسطين عمقا استراتيجيا في هذا البلد العزيز والعظيم”.

وأضاف الرجوب:”.. وشعبه العظيم وتاريخه وارثه كان وسيبقى أهم عنصر إلهام للشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة والقومية والإنسانية، كل الحب للجزائر.”