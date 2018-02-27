الرجوب :”الجزائر وضعت كل شيء تحت تصرفنا”

أشاد جبريل الرجوب، رئيس مجلس الشباب والرياضة الفلسطيني و رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني، بالإستقبال الذي حظي به بالجزائر.

وصرح قائلا :”الوزير الأول حثنا للإحتكاك بالجزائريين، ووزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي أكد بأن كل شيء تحت تصرفنا هنا”.

وأصّر الرجوب على شكر ومدح الجزائريين خاصة وأنهم مكنوا لاعبي “الفدائي” من التربص بأجواء إحترافية بكل ماتحمله الكلمة من معنى.

وأكد الرجل القوي في كرة القدم الفلسطينية على العلاقة المتينة مع الجزائر، والتي تُقدم الكثير لـ”القضية” من جميع الجوانب المُتاحة.