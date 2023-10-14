الرجوب: “القضية الفلسطينية مسألة جينية عند كل الجزائريين”

واصل رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني، جبريل الرجوب، الثناء على العلاقة القوية التي تربط الجزائريين بفلسطين والقضية الفلسطينية.

وقال الرجوب، اليوم السبت، في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية: “القضية الفلسطينية مسألة جينية عند كل الجزائريين، لقد توارثوا هذه العقيدة على مدار السنوات الماضية. ومنذ تحرير الجزائر على يد جبهة التحرير”.

مضيفا في السياق ذاته: “كانت وستبقى الجزائر مصدر إلهام للفلسطينين. وما عبر عنه الجزائريين، سواء في الملاعب أو الأنشطة أو المواجهات، هو رسالة إيجابية. وبالتأكيد مقدرة عند كل الفلسطينين والأسرة الرياضية الفلسطينية”.

وختم ذات المتحدث: “نحيي شعب الجزائر، واللاعبين الجزائريين وأقول لهم نحم هنا صامدون ونؤمن بأنه لا خيار آخر غير الصمود المقاوم على فلسطين أرض العرب والمسلمين.”