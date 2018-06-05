الرجوب: “سنحرق قمصان وصور ميسي إذا لعب أمام الكيان الصهيوني بالقدس”

هدّد رئيس الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اللواء، جبريل الرجوب، بحرق صور وقمصان نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، في حال إقامة المواجهة الودية أمام الكيان الصهيوني بالقدس.

حيث دعا الرجوب نجم “البارصا” ميسي، إلى عدم المجيئ إلى القدس والمشاركة في هذه الحملة التي يعمل فيها الكيان الصهيوني على تبييض وجهه.

وقال الرجوب في تصريحات صحفية: “ميسي هو رمز للمحبة والسلام، نطالبه ألا يكون جسرا لتبييض وجه الإحتلال”.

وأضاف: “مازلنا نأمل ألا يأتي ميسي للعب هذه المباراة وألا يكونا غطاء لجرائم الإحتلال، إننا نستهدف ميسي كونه الرمز الأكبر في الأرجنتين وسفيرا لليونيسيف”.

وفي المقابل هدّد الرجوب بحرق قمصان النجم الأرجنتيني وصوره في حال وصل إلى القدس للعب اللقاء الودي التحضيري للمونديال أمام الكيان الصهيوني.

وتابع الرجوب مؤكدا أنه باشر في حملة ضد الإتحاد الأرجنتيني والإتحاد الأوروبي وتواصل مع الإتحاد العربي والإتحاد الآسيوي والفيفا وجامعة الدول العربية لمنع إقامة اللقاء في القدس.

وأبرز رئيس الإتحاد الفلسطيني حساسية إقامة مباراة الأرجنتين في القدس، بعد أقل من شهر على تدشين واشنطن سفارتها فيها، بعدما اعترف ترامب بالمدينة كعاصمة للكيان الصهيوني.