الرحالة القطري خالد الجابر يحل بالجزائر

تجتذب الجزائر المزيد من اهتمام المغامرين والرحالة الأكثر خبرة. وهذا مثال على الرحالة القطري خالد الجابر الذي يوشك على خوض مغامرة جديدة.

وانطلقت هذه المغامرة الجديدة أمس الأربعاء بحضور وزير السياحة والصناعات التقليدية مختار ديدوش. بساحة البريد الكبير بالجزائر العاصمة، ليتمكن خالد الجابر من اتخاذ خطواته الأولى في الجزائر.

في هذه المغامرة الجديدة، التي يطلق عليها “خط سير الهضاب العليا”، يخطط خالد الجابر للسفر عبر 17 ولاية على دراجة نارية.

وانطلقت الرحلة، التي ستستمر إلى 18 نوفمبر 2024، من الجزائر العاصمة. وسيسلك الرحالة القطري الطريق إلى تلمسان ثم يتجه إلى النعامة والبيض والأغواط مرورا بولايات داخلية أخرى. مثل سوق أهراس وبسكرة وأم البواقي، وينهي رحلته في الولاية من الوادي.

كما تندرج هذه المغامرة في إطار التعاون بين البلدين وجهود وزارة السياحة للترويج للوجهة الجزائرية.

وللتذكير، سبق لخالد الجابر أن زار الجزائر قبل ثلاث سنوات، بهدف وحيد هو رؤية الطاسيلي ناجر عن قرب. وهي مغامرة استمرت أكثر من أربعة أشهر وقطعت حوالي 20 ألف كيلومتر.