الرحلات البحرية.. الشركة تنهي جدل أسعار التذاكر

أحدث، قرار عودة الرحلات البحرية، ومضاعفة الجوية، فرحة وراحة في نفوس المواطنين الجزائريين داخل التراب الوطني وخارجه. ولكن في المقابل خلق نوع من التساؤلات والاستفسارات حول ارتفاع أسعار التذاكر وتعويض القديمة.

وفي هذا السياق، قال المدير التجاري بالشركة الوطنية للنقل البحري، كريم بوزناد، في السياق ذاته، إن ثمن تذكرة الرحلات في متناول المسافرين. وفيما يخص الأسعار، كشف المتحدث، أنها ستتراوح بين 60 ألف و80 أف دينار لتذكرة صالحة مدة سنة.

ومن جانبه، ردّ الناطق الرسمي باسم الخطوط الجوية الجزائرية، أمين أندلسي، “أن أسعار التذاكر تخضع لقانون العرض والطلب”. موضحا أن الشركة حاليا تعمل بمعدل 49 رحلة أسبوعية بعد أن كانت 200 رحلة في اليوم قبل الجائحة.

وأشار اندلسي في تصريح للنهار، إلى أن الأمر جعل المواطن يقول أن أسعار التذاكر مرتفعة. مضيفا “لقد قمنا بعملية مقارنة لنفس الخطوط التي تعمل فيها الجوية الجزائرية واكتشفنا أن الأخيرة أسعارها ارحم من عدة شركات”.

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وعن مصير التذاكر المقتناة قبل جائحة كورونا، ردت الجوية الجزائرية أن التعويض لا تسمح به الظروف التي تمر بها. وأوضح الناطق الرسمي للشركة، أن الجوية تأثرت سلبيا من الأزمة والخزينة المالية لا تسمح حاليا بتعويض زبائنها.

وأضاف أمين أندلسي، أن “ما هو موجود في الخزينة حاليا موجه لقسم الصيانة وإدارة الشركة، اللذان يعتبران أولوية الشركة”. وأشار المتحدث، إلى الشركة أعلمت المسافرين الذين يحوزون على تذاكر، بإمكانهم إعادة تأهيلها وصلاحيتها تنتهي عند استهلاكها.

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