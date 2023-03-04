الرحلات البحرية فرنسا-الجزائر.. وجهة جديدة وأسعار ترويجية

أعلنت الشركة الفرنسية للنقل البحري للمسافرين كورسيكا لينا، عن برنامج رحلات من ميناء مرسيليا نحو بجاية، بداية من 1 أفريل. من خلال توفير رحلة واحدة ذهاب وعودة كل أسبوعين. ثم اعتبارًا من منتصف شهر جوان سيتم تعزيز هذا الخط برحلتين ذهابًا وإيابًا أسبوعياً.

كما ستخدم كورسيكا لينيا خط مرسيليا سكيكدة، في إطار برنامج الرحلات البحرية لصيف 2023. حيث ستوفر الشركة رحلة ذهابًا وإيابًا كل 15 يوما. واعتبارا من جوان المقبل، ستعزز كورسيكا لينيا هذا الخط ليضمن رحلة ذهابًا وإيابًا كل أسبوع.

وفي إطار سياسة العروض الترويجية التي تقوم بها شركة النقل البحري الفرنسية، فجاءت هذه المرة بعرض خاص بالعائلات. حيث تقول كورسيكا لينيا أن هذا العرض يتيح للعائلات سعرا خاصا لتذاكر الرحلات البحرية من فرنسا إلى الجزائر 2023. كما أنه ينطبق فقط بالسفر على متن إحدى سفنها Méditerranée أو Danielle Casanova أو Jean Nicoli. وأضافت الشركة في بيان لها أنه يمكن تعديل التذاكر التي يتم اقتناؤها.

في حين، يعتبر، هذا السعر الخاص الذي تعرضه كورسيكا لينيا للعائلات، من شخص بالغ يسافر مع طفل يتراوح عمره بين 3 و 12 عاما. في رحلة الذهاب والعودة في المقصورة مع السيارة. وهذا العرض العائلي صالح للإقامة لمدة أقصاها 180 يومًا ولا ينطبق على تصدير المركبات. وأشارت شركة النقل البحري الفرنسية إلى أن الدفع الكامل في غضون 24 ساعة باستثناء ملفات التعرفة العائلية. التي لا يقل عن 1200 أورو شاملة الضرائب. أين يجب على الزبون دفع 50 بالمائة من المبلغ باستثناء الضرائب خلال 48 ساعة من الحجز.