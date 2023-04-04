الرحلات البحرية وهران-اليكانتي.. هذه تواريخ التسجيل والصعود إلى الباخرة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن تواريخ عمليات التسجيل والصعود على متن الباخرة. وهذا بالنسبة للرحلات المتجهة من وهران نحو أليكانتي. والتي تم برمجتها المبرمجة بتواريخ 4 و10 و14 أفريل على الساعة الحادية عشر ليلا.

كما أشار بيان المؤسسة البحرية، إلى أن بدأ الوصول إلى ميناء وهران في تمام الساعة 11:00 سا صباحا. ووقت بدأ صعود الركاب والمركبات في تمام الساعة 15:00 سا. والموعد النهائي للدخول إلى ميناء وهران يكون في تمام الساعة 17:30 سا.

في حين، أشار البيان ذاته، إلى أن الرحلتين مبرمجتين على متن الباخرة “طارق إبن زياد”.

مؤسسة النقل البحري تفتح أبوابها ليلا

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن فتح وكالاتها التجارية ليلا طيلة شهر رمضان. وهذا من الساعة الثامنة والنصف ليلا إلى غاية العاشرة والنصف.

كما أفاد بيان من مؤسسة النقل البحري، أن الوكالات المعنية، هي كل من وكالات الوسط، البليدة، خميستي. وكالات الشرق، عنابة، قسنطينة، وكالات الغرب، الصومام، عبان رمضان.

خلال رمضان وعيد الفطر.. تخفيضات بـ50 بالمائة للتذاكر

وكانت قد أعلنت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن إطلاق تخفيضات إستثنائية بـ 50 بالمائة على تذاكر الرحلات نحو الجزائر خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

وجاء في البيان : “تبعا لمخرجات اجتماع مجلس الوزراء قبل الأخير. تعلم الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين زبائنها الكرام من الجالية الوطنية المقيمة بالخارج. أنه يمكنهم الاستفادة من تخفيضات استثنائية تقدر بـ 50 بالمائة على تذاكر الباخرة للسفر إلى الجزائر. خلال شهر رمضان بما في ذلك أيام عيد الفطر. وذلك لقضاء الشهر الكريم في بلدهم وفي أحضان أهاليهم. وهذا ابتداء من 21 مارس 2023 منتصف الليل.