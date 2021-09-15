الرحلات الجوية بين باريس والجزائر: AIR FRANCE تلهب الأسعار

بعد ثلاثة أسابيع من انطلاق برنامج الطيران الدولي الجديد. التهبت أسعار التذاكر مجددا. خاصة بعد كثرة الإقبال عليها في ظل قلة العرض مقارنة بالطلب.

ويعتبر خط باريس– الجزائر الأكثر تضررا، على الرغم من أن غالبية الرحلات الجوية إلى الجزائر يتم تشغيلها من المطارين الباريسيين. رواسي شارل ديغول وأورلي.

وكانت الخطوط الجوية الجزائرية ممتلئة على خط باريس – الجزائر طوال سبتمبر بأكمله، حيث بيعت جميع التذاكر المعروضة للشهر الحالي.

أما بالنسبة لخطوط ASL الجوية، فإن جميع رحلات Roissy Charles de Gaulle – الجزائر ممتلئة في سبتمبر.

من جانبها، ترانسافيا، التي تقدم أسعارًا قريبة من تلك التي تعرضها الخطوط الجوية الجزائرية، محجوزة بالكامل على خط باريس- الجزائر.

علاوة على ذلك، فإن جميع رحلات الخطوط الجوية الفرنسية المنخفضة التكلفة من باريس أورلي ومونبلييه وليون إلى الجزائر محجوزة بالكامل. بعد ظهر يوم الثلاثاء، لم يتبق سوى ثلاثة مواعيد للرحلات الجوية إلى وهران وقسنطينة.

في هذا السياق، تعد الخطوط الجوية الفرنسية الآن الشركة الوحيدة التي ما زالت تقدم مواعيد بين باريس والجزائر في سبتمبر. عبر رحلتها التجارية التي تعمل من رواسي شارل ديغول، لكن الأسعار ملتهبة.

وعرضت الرحلات الجوية القادمة من باريس والجزائر باتجاه واحد على الخطوط الجوية الفرنسية التذاكر بسعر 786 أورو. وهو سعر لم يسمع به منذ تنفيذ برنامج الطيران الدولي الجديد.