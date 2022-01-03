الرحلات بين فرنسا والجزائر:  تعرف على الشروط وجدول الرحلات

في الجزائر، استؤنفت الحركة الجوية التجارية جزئيًا فقط منذ 1 جوان 2021. وكما كان الحال قبل الأزمة، كانت فرنسا هي الدولة التي يوجد بها أكبر عدد من الرحلات الجوية.

في البرنامج الحالي، هناك 48 رحلة مصرح بها بين الجزائر وفرنسا في الأسبوع. نصف هذه الخدمات تديرها الخطوط الجوية الجزائرية. والنصف الآخر مقسم بين الخطوط الجوية الفرنسية و ASL Airlines و Transavia و Vueling و Volotea.

شروط السفر من الجزائر الى فرنسا

وحسب موقع visa et voyage تصنف الجزائر في الفئة “البرتقالية” من قبل فرنسا. وفيما يتعلق بشروط السفر إلى فرنسا من الجزائر، يجب التمييز بين نوعين من المسافرين:

– المسافرون لأسباب مقنعة، مثل حاملي الجنسية الفرنسية أو الأوروبية ، وحاملي تأشيرات D للم شمل الأسرة أو تصاريح الإقامة.

بالنسبة لهؤلاء المسافرين، لا تطلب فرنسا شهادة التطعيم. كل ما تحتاجه هو اختبار مستضد قبل 48 ساعة من المغادرة. ويتعلق هذا الإجراء بجميع الركاب سواء تم تطعيمهم أم لا.

– المسافرون بتأشيرة سياحية (تأشيرة شنغن سي). يجب على الأخير تقديم شهادة تثبت أنه تم تطعيمهم بأحد اللقاحات المقبولة من قبل السلطات الصحية الفرنسية. (Pfizer و Moderna و Jansseen و AstraZeneca).

إذا تم تطعيم أحد الركاب بلقاح آخ ، مثل Sinovac الذي يتم تناوله على نطاق واسع في الجزائر. فيجب أن يتلقى جرعة ثالثة من لقاح RNA (Pfizer أو Moderna)، قبل سبعة أيام على الأقل من رحلتهم. حتى يتمكنوا من الصعود على متن الطائرة.

بالإضافة إلى التطعيم، يجب على الراكب الحاصل على تأشيرة سياحية تقديم اختبار فحص يرجع تاريخه إلى 48 ساعة قبل المغادرة.

ويُطلب من المسافرين إلى فرنسا أيضًا إكمال ثلاث وثائق سيحتاجون إلى تقديمها. وهي شهادة السفر إلى فرنسا من بلد مصنف في الخانة البرتقالية. تعهد شرفي وورقة التتبع

شروط السفر من فرنسا إلى الجزائر

بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في السفر من فرنسا إلى الجزائر، فإن القاعدة لم تتغير منذ نهاية جوان.

يجب عليهم تقديم اختبار PCR يعود تاريخه إلى 36 ساعة قبل المغادرة. عند وصولهم، يخضعون لاختبار المستضد الثاني.

ويتعين على المسافرين بالقارب إبراز بطاقة التطعيم. ودخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في 6 ديسمبر بالنسبة للمعابر البحرية وقد يتعلق قريبًا بالسفر الجوي.

كما تطلب السلطات الجزائرية من الركاب استكمال بطاقتهم الصحية.

جدول الرحلات بين الجزائر وفرنسا

إذا كان البروتوكول الصحي لدخول الجزائر بسيطًا، فيجب عليك أولاً العثور على الرحلة المناسبة لتجنب الحوادث المؤسفة.

للقيام بذلك، عليك اختيار رقم الرحلة الصحيح في وقت الحجز لتجنب الوقوع ضحية للخلط بين البرنامج السنوي المعتاد. وتلك التي تقع في إطار إعادة الفتح الجزئي للحدود الجزائرية.

بالإضافة إلى رقم الرحلة، انتبه إلى مدن المغادرة والوصول.

في الجزائر، هناك ثلاثة مطارات ترحب بالرحلات التجارية الدولية: الجزائر ووهران وقسنطينة.

في فرنسا، ترحب سبعة مطارات برحلات جوية مع الجزائر: باريس أورلي ورويسي شارل ديغول ومرسيليا وليون وليل وبوردو ومونبلييه.

طيران الجزائر

الجزائر العاصمة – باريس (أورلي) – الجزائر العاصمة: 1010 هـ / 11 م يومياً

الجزائر العاصمة – باريس (شارل ديغول) – الجزائر العاصمة: 1000/1: الثلاثاء – الخميس

وهران – باريس (أورلي) – وهران 1060 هجري / 61: يومياً

قسنطينة – باريس (أورلي) – قسنطينة 1122 هـ / 23: الجمعة – السبت – الأحد

قسنطينة – باريس (شارل ديغول) – قسنطينة FW1118 / 19: الإثنين – الثلاثاء – الأربعاء – الخميس

الجزائر العاصمة – مارسيليا – الجزائر FW1020 / 21: السبت

خطوط الطيران ASL

باريس شارل ديغول – الجزائر العاصمة 5O1051

ليون-الجزائر العاصمة 5O1025

ليل الجزائر العاصمة 5O1073

الخطوط الجوية الفرنسية

باريس CDG – الجزائر AF4144

Paris CDG-Oran AF4146

ترانسافيا

ليون-الجزائر TO4800

مونبلييه الجزائر TO4540

Paris Orly-Algiers TO 4080

بارس أورلي_وهران TO4150

Paris Orly-Constantine TO 4078

فيولينغ

مرسيليا الجزائر VY7991

فولوتيا