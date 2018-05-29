الرحلة بالعاصمة مكنت من القضاء على 316 حيا قصديريا

أشار تقرير أعدته لولاية الجزائر الى القضاء على أكثر من 316 حيا قصديريا من مجموع 569 تم احصاءها بولاية الجزائر.

وذلك خلال عمليات اعادة الاسكان الـ 23 التي عرفتها العاصمة منذ 2014، مما سمح بترحيل أكثر من 44 ألف عائلة.

وجاء في هذا التقرير تم احصاء مجموع 569 حيا قصديريا كانت تشغله 58468 عائلة بالعاصمة سنة 2007.

مامكن منذ 2014 الى غاية جانفي 2018 من القضاء على أكثر من 316 حيا قصديريا وترحيل أكثر من 44 ألف عائلة.

واستنادا الى التقرير الذي يحمل عنوان “عاصمة بدون احياء قصديرية”.

تمت استعادة أكثر من 460 هكتار من الاراضي سمحت بإنجاز مشاريع مهيكلة بالعاصمة.

مثل الحرم الجامعي لمدينة معالمة و الجسر الكبير لواد السمار.

وضمن المشاريع المهيكلة لمدينة الجزائر التي تم استئنافها بعد القضاء على المواقع القصديرية التي كانت تحتلها.

مشاريع الجامع الكبير و خط السكة الحديدية المكهرب المزدوج بئر توتة زرالدة واعادة تهيئة وادي الحراش وسد الدويرة.

ومقر المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ومقر وزارة الشؤون

الدينية والأراضي الموجهة لبرامج سكن عدل والسكن العمومي الإيجاري والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية.