الرداد وفنانة مشهورة يثيران الجدل برقص “هستيري” في السعودية

أثار الفنان المصري حسن الرداد والفنانة غادة عادل الجدل بوصلة رقص “هستيرية” في السعودية في كواليس مسرحية “في نص الليل”. التي تعرض ضمن فعاليات “موسم الرياض” بالسعودية.

كما نشر الرداد عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو طريفا من الكواليس. ظهر فيه وهو يرقص مع غادة عادل لينضم إليهما هذه المرة نجم مسرح مصر الفنان محمد عبد الرحمن.

في حين رقص الثلاثة بشكل كوميدي على أنغام أغنية مهرجان “هنعمل لغبطيطا” لحسن شاكوش وعمر كمال. وعلق الرداد على الفيديو بقوله: “كواليس تاني يوم، مسرحية “في نص الليل”.

وكان حسن الرداد قد نشر فيديو رقص أيضا مع الفنانة غادة عادل، التي تشاركه بطولة المسرحية. وهما يؤديان رقصة هستيرية احتفالا بالعام الجديد، وكتب معلقا على الفيديو:”بمناسبة السنة الجديدة حبيت أبدأها بفيديو عاقل”. “من كواليس مسرحية “في نص الليل”، كل عام وحضراتكم طيبين”.

وفي أول رد مباشر على شائعة انفصالها عن زوجها النجم حسن الرداد. قامت النجمة إيمي سمير غانم بإرسال باقة من الورود الحمراء على شكل قلب لزوجها المتواجد برفقتها حاليا في السعودية. لتقديم مسرحية “في نص الليل” على مسرح العلي بالرياض.

https://www.instagram.com/p/CYPJ8NholLn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again

طالع أيضا:

كما نفى الرداد شائعة الانفصال أكثر من مرة، وقام بنشر مقطع فيديو لباقة الورود عبر خاصية الأستوري بموقع انستغرام. ومكتوبا عليها من إيمي سمير غانم.

وجاء نشر الصورة ليؤكد أن إيمي متواجدة برفقة زوجها في الأراضي السعودية، نافيا شائعة الانفصال. كما تزامن مع حملة هجوم طالت الرداد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نشره مقطعا مصورا لرقصة جديدة مع غادة عادل.

كما يواصل الرداد عرض مسرحية في نص الليل على مسرح العلي بالرياض، والنص مستوحى من أعمال الكاتب الراحل بهجت قمر. وهو مشروع يعتمد العرض على إعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر فيها مسرحيات وأفلام ومسلسلات الإذاعية والتلفزيونيه.