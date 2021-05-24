الرداد يُعلن عن غلق صفحة مزيفة على فايسبوك تنتحل شخصية إيمي سمير غانم

أعلن الممثل المصري حسن الرداد، زوج الفنانة إيمي سمير غانم، عن غلق صفحة مزيفة على موقع فايسبوك بإسم زوجته.

ونشر الفنان صورة للصفحة، وكتب: “تم غلق هذه الصفحة المزيفة وجاري إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المسؤلين عن هذه الصفحة”.

وسبق وحذر الرداد من هذه الصفحة والتي تحمل أزيد من مليون و600 ألف متابع.

وكتب الفنان: “أرجو عدم التعامل مع هذه الصفحة المزيفة وتناقل أخبار عن إيمي سمير غانم”.

وتابع زوج الفنانة: “إيمي ليس لديها أي صفحة على الفيسبوك وسوف اتخذ الاجراءات اللازمة تجاه صاحب الصفحة”.

https://www.facebook.com/photo?fbid=342699950548292&set=a.213013553516933