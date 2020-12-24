الرزاق سبقاق: ديوان الحج والعمرة جاهز متى سمحت الظروف الصحية

أكد عبد الرزاق سبقاق المدير العام للحج والعمرة اليوم الخميس “جاهزية الديوان لإنطلاق النشاط متى سمحت الظروف الصحية بذلك”.

وخلال إجتماع مجلس إدارة الديوان برئاسة الوزير يوسف بلمهدي المنعقد بمقر بالوزارة تم المصادقة على مشروع ميزانية الديوان لسنة 2021م.

كما تم خلال ذات الإجتماع مناقشة عديد الملفات المتعلقة بتسيير مؤسسة الديوان وكذا مختلف التقارير الخاصة بموسم الحج الأخير.

وحضر الإجتماع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والمدير العام للديوان عبد الرزاق سبقاق وكذاجميع الأعضاء الذين يمثلون مختلف القطاعات الوزارية.

ويعمل الديوان على تعزيزالتنسيق مع مختلف الشركاء خصوصا وكالات السياحة والأسفار المشاركة في التنظيم للتخفيف من أثارها، وفق بيان الوزارة.

هذا وتنعقد هذه الدورة في ظل الظروف الإستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا كوفيد 19 وما ألقته من تداعيات على نشاط تنظيم الحج والعمرة.