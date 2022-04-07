قناة النهار الرسمة / الرّايس مول البابيون ولّى ديكتاتوري ماعجبوش الكادر ضربو بدماغ !! بقلم قناة النهار نشر في 07 أفريل 2022 - 22:51 رمضان 2022 شارك غرِّد أرسل 223 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/piO4D برامج النهار في رمضان اقرأ أيضا "صياد لوزير الصيد البحري بمستغانم: "كل مرة يجينا وزير ويقولنا ندير وندير وأومبعد مكان والو قناة النهار 21 مارس "وزير الشؤون الدينية : "عليكم بإستعمال أحدث التقنيات في بناء المساجد من أجل تقليص مدة الإنجاز قناة النهار 26 مارس حديث الصحافة: تحويل أموال خدمات العمرة بالأورو والدولار من الجزائر قناة النهار 29 مارس دير النية / هل الجزائري يقبل يشوف السرقة قدّامو ؟ ! خلطوها مع السرّاق قناة النهار 03 أفريل ملعب مصطفى تشاكر: إنطلاق عملية بيع تذاكر لقاء الإياب بين المنتخب الوطني والكاميرون قناة النهار 27 مارس النهار ترصد كواليس حصرية للمنتخب الوطني وهو يغادر نحو الكاميرون قناة النهار 24 مارس "يحيى طبيش: "ماعندناش نجوم وفنانين كبار في الجزائر قناة النهار 05 أفريل صريح جدا: هكذا كانت توقعات الجزائريين حول "المباراة الفاصلة" .. قناة النهار 25 مارس صريح جدا: "ما عنديش الزهر"..أكثر عبارة تصيب الجزائريين بالإحباط قناة النهار 20 مارس عصابات سرقة المواشي تضرب من جديد وفلاحون تحت الصدمة قناة النهار 18 مارس