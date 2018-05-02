الرسوم على الوثائق البيوميترية أهم ما يحمله مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018

يحمل مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 والمرتقب عرضه على البرلمان عددا من التعديلات يرفع بموجبها قيمة الطابع الخاص على رخصة السياقة والرسوم البطاقة الرمادية.

حيث إقترح في المشروع رفع حق الطابع برخصة السياقة بدأ من سبتمبر سواد في التجديد أوالتحويل من رخصة عسكرية إلى مدنية أوتبديل من رخصة اجنبية إلى جزائرية بـ 5000 دج

الرسم على الامتحان للحصول على صنف معين من رخص السياقة سيقدر ب200 دج ويحصل بقباضة الضرائب

إخضاع شهادات السياقة للدراجات النارية إلى حق طابع بـ 300 دج وتحصل حقوق الطابع لصالح خزينة 75 من المئة

ولصندوق التضامن بين البلديات 15 من المئة و10 للمندوبية الوطنية لأمن في الطرقات .

كما تم تطبيق رسوم على بطاقات الترقيم السيارات، والبطاقة الرمادية، وأيضا العربات ذات محرك .