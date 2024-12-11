“الرشتة الجزائرية” تفتك المرتبة الرابعة عالميا

إحتل طبق الرشتة الجزائرية المرتبة الرابعة عالميا في تصنيف موقع “TasteAtlas” لأفضل الأطباق في 50 دولة في العالم.

واحتل طبق “LECHONA” من دولة كولومبيا المرتبة الأولى عالميا، والمرتبة الثانية عادت لطبق “PIZZA NAPOLETANA” من إيطاليا، والمرتبة الثالثة لطبق “PICANHA” من البرازيل. لتحتل الرشتة الجزائرية المرتبة الرابعة عالميا. والشخشوخة في المرتبة 20 من بين 50 طبق عالمي

ويعتبر طبق الرشتة من أشهر الأطباق الشعبية في الجزائر، حيث يقدم طبق الرشتة في المناسبات كاحتفالات الأعياد الدينية. أو في الأعراس والمناسبات الاحتفالية، ويوم الجمعة خاصة في الجزائر العاصمة.