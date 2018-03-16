الرضاعة الطبيعية تقي الأطفال من داء بوحمرون

تلعب الرضاعة الطبيعية دورا كبيرا في حماية الأطفال حديثي الولادة من عدة أمراض على رأسها البوحمرون، الذي حصد العديد من الأرواح خلال الفترة الأخيرة.

وقال البروفيسور سعيد حلاق خلال استضافته في قناة “النهار”، أن التلقيح ضد الحصبة يكون حسب المعطيات الأولية لكل بلد.

وأضاف البروفيسور، أن الرضاعة الطبيعية تنقص من الأمراض الفيروسية، فالطفل الذي يأخد حليب الأم لا يصاب بداء الحصبة وغيرها.

وأوضح البروفيسور، أن اللقاح ضد البوحمرون يجرى عندما يكون الرضيع في الشهر الثالث.

وقال أن الوقاية دائما تكون خير من العلاح لتفادي هذا الوباء.

كما أكد البروفيسور، ضرورة أن تكون هناك حملة تدعيمية للتقليل من انتشار البوحمرون.