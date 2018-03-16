عاجل

الرضاعة الطبيعية تقي الأطفال من داء بوحمرون

المجتمع
  • -
  • 0
الرضاعة الطبيعية تقي الأطفال من داء بوحمرون
بقلم أمينة ج

تلعب الرضاعة الطبيعية دورا كبيرا في حماية الأطفال حديثي الولادة من عدة أمراض على رأسها البوحمرون، الذي حصد العديد من الأرواح خلال الفترة الأخيرة.

وقال البروفيسور سعيد حلاق خلال استضافته في قناة “النهار”، أن التلقيح ضد الحصبة يكون حسب المعطيات الأولية لكل بلد.
وأضاف البروفيسور،  أن الرضاعة الطبيعية تنقص من الأمراض الفيروسية، فالطفل الذي يأخد حليب الأم لا يصاب بداء الحصبة وغيرها.
وأوضح البروفيسور، أن اللقاح ضد البوحمرون يجرى عندما يكون الرضيع في الشهر الثالث.
وقال أن الوقاية دائما تكون خير من العلاح لتفادي هذا الوباء.
كما أكد البروفيسور، ضرورة أن تكون هناك حملة تدعيمية للتقليل من انتشار البوحمرون.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital