الرعية الإسباني: أشكر الرئيس تبون فهو دائم الحضور والمتابعة

عبّر الرعية الإسباني جيلبرت نافارو، عن سعادته لوجوده بالجزائر، شاكرا السلطات الجزائرية على المجهودات التي بذلتها وتحريره من يد العصابة.

وقال الرعية الإسباني في كلمة له بمناسبة تسليمه إلى السلطات الإسبانية اليوم الأربعاء. “أنا سعيد جدا لوجودي هنا وأود أن أشكر السلطات الجزائرية على رعايتها وحرصها على تأمين سلامتي في كل لحظة”.. ” وبشكل خاص أود أن أشكر رئيس الجمهورية الذي كنت أعلم أنه دائم الحضور والمتابعة”.

كما تابع يقول:” أطلب منكم أن تتفهموا وضعي وأن تسامحوني، هذا وقت صعب بالنسبة لي”.. “وأطلب منكم أن تدركوا ذلك وأنا لا أزال تحت تأثير الصدمة، وأحتاج إلى بضعة أيام لاستعادة الهدوء والسكينة التي أحتاجها بشدة”.

وأكد الرعية الإسباني، أنه شعر بالترحيب والمحبة ” لقد شعرت بالترحيب والمحبة.. وهذا الشعور لامس قلبي بصِدق وشكرا لكم”.

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