الرقابة القضائية لجمركي بالمطار والافراج عن متهمين اثنين عن سرقة هواتف نقالة لمسافرين

أمر قاضي الجنح بمحكمة الدار البيضاء، بوضع جمركي بمطار هواري بومدين تحت نظام الرقابة القضائية عن جنحة السرقة مع سوء استغلال الوظيفة ويتعلق الأمر بالمتهم المدعو “ح.محمد أمين”. فيما أمرت ذات الهيئة القضائية بالإفراج كل من المتهمين “ب.سيد علي”،و”ف.رضا” المتابعين بجنحة إخفاء أشياء مسروقة.

كما قرر رئيس الجلسة تأجيل محاكمة المتهمين الى الأسبوع المقبل لأجل استدعاء الشهود والضحية ” ب.توفيق”.

وحسب مصادر ” النهار” فإن واقعة سرقة تعود لشهرين قبلا، راح ضحيتها مسافرين من بينهم الضحية الحالية ” ب.توفيق”، طالت هواتفهم النقالة.

وفي إطار التحقيق في ملف القضية تم تحديد هوية الفاعل الرئيسي ويتعلق الامر بجمركي بالمطار ” مسؤول المخزن” المتهم في قضية الحال ” ح.م .أمين” الذي تم التوصل اليه بعد سلسلة تحقيقات معمقة، مباشرة بعدما تم بيع إحدى الهواتف النقالة محل الجريمة، فتم استدعاء الشاريين وتوجيه الاتهام لهما، لاستعمالهما الهواتف محل الجريمة.

وفي انتظار ماستسفر عنه جلسة المحاكمة من تصريحات جديدة بالسماع لاطراف القضية الحاضرين والغائبين.