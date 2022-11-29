الرقابة القضائية لخمري والحبس المؤقت لإطارين بالوكالة الوطنية للإشهار

أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد بوضع عبد القادر خمري المدير العام السابق بالوكالة الوطنية للإشهار تحت إجراء الرقابة القضائية.

كما تم وضع الرقابة القضائية، الشاعر لزهاري لبتر الذي كان يشغل مدير المنشورات بالوكالة الوطنية للاشهار. مع الأمر بإيداع إطارين آخرين بالوكالة الوطنية رهن الحبس المؤقت. فيما لا يزال التحقيق جاري لحد الساعة مع 35 شخص.

وجاء هذا القرار بعد التحقيق معهم في قضايا فساد طالت “الوكالة الوطنية للنشر والإشهار”. و التي تتعلق بابرام صفقات مخالفة للتشريع و تبديد أموال عمومية و إساءة إستغلال الوظيفة.