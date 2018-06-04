الرقابة القضائية لصاحب موقع إلكتروني بسبب قضية كوكايين وهران

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، بوضع صاحب موقع الكتروني اخباري “ج.ب” ومؤسسه “م.ع” تحت الرقابة القضائية بتهمة إهانة هيئة نظامية و نشر مقال من شأنه المساس بالوحدة الوطنية.

وقد مثل أمام وكيل الجمهورية لدى محمكمة سيدي امحمد، 6 مشتبه فيهم من بينهم صحفي ومؤسس الموقع الالكتروني.

الذي نشر مقالا متعلقا بحجز 701 كلغ من مادة الكوكايين حيث أكد أن الكمية الحقيقة للمحجوزات قدرت بـ 741 كلغ وليس 701 كلغ.

حيث أمر قاضي التحقيق بوضع الصحفي ومؤسس الوقع تحت الرقابة في حين برء 4 أخرين من التهم الموجهة اليهم.

للتذكير، تم حجز الثلاثاء الماضي على مستوى ميناء وهران 701 كلغ من الكوكايين كانت محملة على متن سفينة تجارية تحمل راية دولة ليبيريا قادمة من البرازيل.