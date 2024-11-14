الرقابة القضائية لـ7 منتخبين بسبب تلاعبات في إعانات قفة رمضان

أمر قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية بمحكمة سوق أهراس، بوضع 7 منتخبين من المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي فرج تحت الرقابة القضائية، من بينهم رئيس البلدية.

وتم ذلك، على خلفية تورط المشتبه فيهم، في جنحة سوء استغلال الوظيفة وتقديم امتيازات مالية للحصول على مساعدات عمومية.

القضية التي عالجتها مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني في سوق أهراس تتعلق بالتلاعب في المنحة التضامنية لشهر رمضان 2022.

حيث تبيّن أن المنتخبين صادقوا على مداولة تقضي بصب إعانات مالية لحسابات أشخاص متوفين وأشخاص لا يستحقون الاستفادة.

وبعد تعميق التحقيقات، تم إعداد ملف جزائي ضد المتهمين وتقديمهم أمام النيابة العامة.

ونتيجة لذلك، أصدر قاضي التحقيق أمراً بوضع جميع المشتبه فيهم تحت الرقابة القضائية.