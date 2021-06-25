الرقابة القضائية لمترشحة سرّبت أسئلة مادة الفلسفة في جيجل

أصدرت محكمة جيجل أمرا بوضع مترشحة لامتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2021 تحت الرقابة القضائية. وذلك كتدبير مؤقت إلى غاية جلسة المحاكمة المقررة في الفاتح جويلية. بسبب تورطها في تسريب أسئلة إختبار مادة الفلسفة.

وحسبما أفادت به “وأج” من مصدر قضائي فإن حيثيات القضية تعود لثالث يوم من إمتحانات شهادة البكالوريا. بمركز الإجراء متوسطة عبادو عبد الكمال المخصص للمترشحين الأحرار، وسط مدينة جيجل. حيث تم إكتشاف حالة تسريب لموضوع إمتحان الفلسفة عن طريق تحدث هذه المترشحة مع شخص آخر بواسطة هاتف نقال مدعم بسماعات عادية.

وأضاف المصدر، أنه قد تم على إثر ذلك فتح تحقيق إبتدائي في القضية وإحالة المعنية ” ب.ر” على المحاكمة بموجب إجراءات المثول الفوري. عن جنحة القيام بتسريب موضوع امتحان التعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد. حيث تم تأجيل القضية إلى تاريخ الفاتح جويلية المقبل مع وضع المعنية تحت الرقابة القضائية.